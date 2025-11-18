ＡＢＣテレビは１８日、２１日放送の「探偵！ナイトスクープ」（金曜・後１１時１７分）の「特命局長」に和田アキ子が就任することを発表した。和田がナイトスクープのスタジオに来るのは今回が初めて。大阪の実家に戻った際に番組を見るそうで「みんな真面目に取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と番組を絶賛した。収録が始まると、家族の絆が描かれたＶＴＲに「こういうの最近ダメなのよ。すぐ泣いちゃうのよ」と目頭