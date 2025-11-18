桜島に南岳山頂火口で18日午後7時32分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1400mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの９合目まで飛散しました。 この爆発で中量の噴煙が南東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯 １８日１８時から