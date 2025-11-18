ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は3日目を終えた。イン逃げ3連発と堅い3日目になると思われたが、4Rでは3連単3万円超えの高配当が飛び出した。立役者は松田祐季（39＝福井）。毒島のイン戦を3コースから鮮やかなツケマイ一発で撃破した。待望のシリーズ初勝利だ。「整備して良くなりました。レース足が良くなりましたね」リング2本の交換が吉と出た。見た目にも乗りやすそうで、持ち味を