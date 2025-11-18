年末の風物詩、お歳暮。最近贈っていますか？贈る人が減る一方で、売り上げがアップしているお歳暮もありました。貰って嬉しいお歳暮、贈っていますか？50代「贈るのをしていないですね。（貰うのは）そういえば夏（お中元）から無いかもしれない」40代「この世代はあまり無いかもしれない」今年、開店100周年を迎えた「松屋銀座」。この時期になると、店内には“お歳暮商品”がずらっと並びます。その一角に、なにやら変わったコ