18日は今シーズン一番の強い寒気の影響で、各地で雪に。本格的な冬がやってきますが、今おいしくてお買い得な食材を取材しました！先を見通すことができないほどの雪。北海道の上空に今シーズン一番の寒気が流れ込んだ影響で北日本を中心に大雪となりました。夕張市では11月としては観測史上1位となる47センチの雪が降りました。この影響は交通網にも…車内アナウンス「信号機に雪が付着しまして、信号機が確認できない状況になっ