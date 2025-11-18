高市総理の台湾有事をめぐる答弁の余波で、中国政府は日本への渡航自粛を呼びかけています。日中関係の今後、そして中国からの訪日観光客が減少した場合の経済の影響はどうなるのでしょうか。【写真を見る】日本への渡航自粛が呼びかけられている中、箱根を訪れる中国人観光客中国が渡航自粛呼びかけ訪日観光客への影響は?井上貴博キャスター:まず、観光地の影響についてです。バス会社「ジョイフル観光」では、中国人観光客を扱