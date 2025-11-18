俳優・仲代達矢さんが世を去った。享年92。映画ファンにとっては、数々の巨匠と組んだレジェンド級の名優、もしくは演劇界の重鎮といったイメージが強いかもしれない。特に強烈なインパクトを残したのは、黒澤明の『用心棒』（1961年）、小林正樹の『切腹』（1962年）、五社英雄の『鬼龍院花子の生涯』（1982年）といった作品群であろうか。いずれも眼力鋭い、ギラギラした迫力に満ちた演技で観る者を圧倒した。 参考：庵