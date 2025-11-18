バーガーキングが、ビーフ100％の直火焼きパティと、ガーリックペースト、フライドガーリック、ガーリックパウダーの3タイプのにんにくを組み合わせた特製ガーリックソース使用の「にんにく・ガーリックバーガー」全4種類を2025年11月18日(火)から復活販売したということで、さっそく食べに行ってきました。にんにくの旨味がガツンとくる 特製ガーリックソースと直火焼きビーフがクセになる 「にんにく・ガーリックバーガー」復活