JasonAndrewとView From The Soyuzが、スプリットEP『C2O』を2026年1月10日にリリースすることが発表となった。『C20』には、それぞれのバンドが同スプリットEPのために新曲を収録するかたちだ。この発売を記念してリリースパーティー＜JasonAndrew & View From The Soyuz presents C2O Release Show＞が1月17日、東京・新宿 ANTIKNOCKで開催されることも決定。7インチアナログレコードはこの日より会場や通販などで限定販売さ