（急式アナウンサー）「北区あいの里にきています。住宅街の歩道は、やっと１人が通れるほどの幅しかありません。そして車道との間には大きな雪山ができていまして、大人の腰ほどまであります。あっという間に雪景色となってしまいました」１１月１８日午後３時現在、積雪が３６センチに達した札幌市北区のあいの里。子どもたちは歩道の雪をかき分けながら下校し、大人たちは家の雪かきに追われました。（住民）「滅多にない