実弾を撃つことができ殺傷能力があるおもちゃの拳銃を所持したとして逮捕された60歳の男性について、東京地検は不起訴処分としました。ことし4月、千葉県袖ケ浦市の自宅で実弾を撃つことができ殺傷能力があるおもちゃの拳銃2丁を所持したとして逮捕された60歳の男性について、東京地検はきょう付けで不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。