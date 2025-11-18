海上運送法に基づく旅客不定期航路事業の許可を得ず、規定日数を超えて東京湾で屋形船を営業したとして、国土交通省関東運輸局は18日、東京都江東区の「池上」に45日間の事業停止と安全確保を命令した。年間3日以内の営業にのみ有効な事業登録だけで営業していた。関東運輸局によると、北海道・知床半島沖での観光船沈没事故を受けた規制強化で、届け出制だった小規模営業は今年4月から登録制になり、行政処分の対象になった。