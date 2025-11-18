歌舞伎俳優の中村橋之助が18日、都内で行われた『新春浅草歌舞伎』製作発表記者会見に、市川男寅、中村莟玉、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松、山根成之と共に出席。婚約発表後の周囲からの反応を明かした。【写真】次代を担う若手歌舞伎役者が勢ぞろい！『新春浅草歌舞伎』は、“若手歌舞伎俳優の登竜門”として40年以上の歴史があり、浅草の正月の風物詩として広く愛され、親しまれている。松竹では、2026年1月2日〜26日に浅