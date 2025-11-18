女優の鈴木保奈美が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアイベントに、柴咲コウ、川口春奈、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリアと共に出席。最近ナンパされたことを明かし、共演者を驚かせた。※柳俊太郎の「柳」は旧字体が正式表記【写真】ナンパされるのも頷ける！鈴木保奈美が美しすぎる！！本作は、ス