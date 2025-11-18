きょう午後5時40分ごろ大分市佐賀関で火災が発生し、3時間が経過した今も住宅などが燃え続けています。【映像】現場の様子消防車12台と救急車1台が出動し、現在も消火活動が続けられています。警察と消防によりますと午後5時40分ごろ大分市佐賀関で「家が燃えている」「風が強く吹いている」と消防に通報がありました。現場は住宅密集地で消防車12台と救急車1台が出動し、現在も消火活動が続けられています。現在までにけが