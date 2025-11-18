小野田紀美経済安全保障担当相は１８日に開いた会見で、中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけに対して言及した。高市早苗首相の台湾有事をめぐる衆院予算委員会（７日）の国会答弁をめぐっては、中国政府が留学生や観光客などに対して日本への渡航を控えるよう注意喚起を呼びかけるなど、日本経済への影響が心配されている。小野田氏は「観光は国交省だとは思うんですけれど、所管外のことは言わないようにしますが、い