全中国運動会中国の16歳女子スプリンターが激走した。17日に中国・広州で行われた全中国運動会の陸上女子100メートルで、陳〓頡が11秒10（追い風0.7メートル）をマークして優勝。U18世界歴代4位タイ、U20アジア新記録の好タイムだった。陳〓頡は中盤で抜け出すと、そのままライバルを突き放し、ゴール後には両手を突き上げた。11秒10は自己ベストを0秒19更新。1997年にマークされた11秒17を28年ぶりに塗り替えるU20アジア新