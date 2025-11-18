女優の上白石萌歌が１８日、都内で行われたアニメ映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる男の子・ジュゼッペ（佐野晶哉）が、風船売りをしている女の子・ペチカ（上白石）に夢中になる物語。公開から１０日で「（作品の評価を調べる）検索女になっております。思った以上に、想像の範疇（はんちゅう）を超えて、この作品がストレートに伝わってい