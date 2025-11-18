◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）関脇・安青錦（安治川）が１敗で首位に並んだ。幕内・玉鷲（片男波）に持ち前の低い当たりをみせると、前まわしを取って前に出て寄り切った。「前みつを取って攻められた」とうなずいた。玉鷲は１６日に４１歳の誕生日を迎えちょうど２０歳年上になったばかり。「ウクライナにいたときから見ていた」と尊敬する一方で「土俵に上がったら関係ない」と闘志を燃やしていた。