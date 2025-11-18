◆アジア・ウィンター・ベースボール・リーグＮＰＢ選抜３―０台湾海洋（１８日・澄清湖棒球場）巨人の育成・相沢白虎内野手が「ＮＰＢ選抜」の「６番・右翼」でスタメン出場し、適時打含む４打数２安打１盗塁と好結果を残した。まずは４回１死走者なしで左前打を放つと、続く庄子（ソフトバンク）の打席で初球からスタートを切り盗塁成功。２―０の６回１死一、三塁では左前へ適時打をマークした。育成・宇都宮も「２番・