元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。日用品をストックすることについて私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで「切らすと困る日用品のストック」についてＳＮＳで聞いたところ、必ずストックしているものとして、トイレットペーパー、シャンプー、コメ、調味料、小腹がすい