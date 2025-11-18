背が高い女性。とても素敵だと思うのですが、筆者の友人のC子は自分の身長の高さについて子どもの頃から悩んでいました。そんな友人ですが、ある人物との出会いで大きく人生が変わっていき…… 身長が高いことをいじられて 私の友人のC子は子どもの頃から背が高く、背の順で並ぶといつも一番後ろ。小学生の頃は男子よりも背が高く、よく心無い同級生から、「デカい女～、デカいデカい！」とからかわれていました。 穏や