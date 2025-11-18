１６日、第１７回海峡両岸茶業博覧会の会場。（武夷山＝新華社記者／張華迎）【新華社武夷山11月18日】中国福建省武夷山市で16日、第17回海峡両岸（中国の大陸と台湾）茶業博覧会が開幕した。850社以上が出展し、うち台湾からの参加は173社に上った。会場には2300のブースが並び、展示面積は4万8千平方メートルに上った。台湾館は前回比14.3％増の200ブースで、両岸の茶業交流が一段と深まっていることが示された。１６日、博