グローバルボーイズグループ「JO1」が中国で開く予定だったイベントが中止になりました。日中関係の緊張の高まりがエンターテインメントの分野まで波及した形です。グローバルボーイズグループ「JO1」は、今月28日に広東省広州市でファン向けのイベントを開く予定でしたが、主催者はきのう、このイベントを中止すると発表しました。理由については「不可抗力による」とだけ説明していて、詳細については明らかにしていません。「JO