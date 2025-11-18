11月18日深夜より放送が始まるドラマ『プロパガンダゲーム』（MBS／TBS）で、松本怜生とダブル主演を務める山下幸輝。『プロパガンダゲーム』は、舞台化・漫画化もされた人気小説が原作となっており、同作でテレビドラマ初主演を飾る山下にも期待が寄せられている。そこで本記事では、山下のこれまでの活躍を振り返りながら、同作での注目ポイントも紹介したい。【関連】山下幸輝『私の町の千葉くんは。』魅力的な年下男子を好演！