近年、健康志向の高まりとともに、アルコールの摂取に対する社会的関心が急速に高まっている。飲酒は長らく日本の文化や慣習の一部として定着してきたが、生活習慣病やメンタルヘルスへの影響、さらには職場での生産性や安全性への懸念など、アルコールがもたらす健康リスクが改めて注目されている。こうした背景を受け、厚生労働省は2024年に「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を策定し、個人の健康状態に応じた適切な飲