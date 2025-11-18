18日未明、知人の下着をハサミで切って使用できなくしたとして、金沢市の30歳の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは金沢市の無職の男30歳です。男は18日午前0時半ごろ、金沢市に住む30代の知人女性の自宅で、女性の下着3点・総額4500円相当をハサミで切断し、使用できなくした疑いが持たれています。調べに対し男は「下着を切ったことには間違いない」と容疑を認めているということです。警察は動機や余罪の有無な