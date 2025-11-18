お笑いコンビ・フットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）が、15日深夜放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）にゲスト出演した。後藤が、かまいたち（山内健司、濱家隆一）との“衝撃的な出会い”を明かした。【写真】フットボールアワー＆かまいたち、4ショットトークの様子『M-1グランプリ2003』王者のフットボールアワーは、かまいたちの大先輩で、「いまだに背筋が伸びる」存在。