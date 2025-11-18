タレントの加護亜依（37）が、11日に更新されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。モーニング娘。時代の“制約”について語った。同局のバラエティー番組「耳の穴かっぽじって聞け！」のオフトーク。「今のアイドルについてどう思う？」と聞かれた加護は「今のアイドルの子たちの方が、自分の表現がたくさんできていいなって」。「私たちは本当に、プライベートのことを出しちゃいけなか