YouTubeで注目を集めた“おにラブ”こと「おにいさんずラブ」が、活動方針の転換と休止を経て語る「続ける理由」。噂、挫折、ファンへの恩返し──2人のこれまでと、これからの選択とは？昨年4月にYouTubeチャンネル『おにいさんずラブ LOVE HOUSE』を開設し、現在はサブスクを中心に動画の配信を行うきょーたさんとみつきさん。お笑い養成所で出会った彼らは同期の芸人仲間を加えた3人で活動を始めるも、数ヶ月後に1人が脱退。そ