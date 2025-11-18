巨人の4番としてNPB通算1074試合で248本塁打、717打点巨人は18日、ポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す岡本和真内野手について、移籍交渉の手続きを申請したと発表した。29歳の岡本は、2014年ドラフト1位で智弁学園高から入団。2020年から2年連続で本塁打＆打点の“2冠”、2023年にも本塁打王に輝くなど主砲としてチームを牽引した。2023年には侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC