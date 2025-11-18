第１子妊娠を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーがイメチェン姿を披露した。１８日にインスタグラムで「そういえば伸ばしていた髪の毛バッサリと切りました」と報告し、胸元まであった髪を肩までバッサリと切ったイメチェン姿をアップ。「楽ちんすぎる〜ドライヤーの時間が１/３になりました。でも、まだ長い時の余韻でシャンプーを出しすぎてしまいシャワーのたびにもっこもこです」と続けた。この投稿には「かこにゃ