今年の天皇賞・春を勝ったヘデントール（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）は年内は休養し、来年から再始動することになった。キャロットクラブが１１月１８日、発表した。同馬は、７月に右後肢大腿（だいたい）骨の剥離骨折が判明し、予定していたインターナショナルＳ・英Ｇ１の出走を断念。その後は復帰に向けて、福島県のノーザンファーム天栄で調整を続けている。