¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢µð¿Í¤¬Ä´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤¬£±£¸Æü¡¢Æ»Æâ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¥°¥ë¡¼¥×¼çºÅ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×°°Àî²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¹â¤¤Èþ°Õ¼±¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÅÐ¾ìÁª¼ê¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤ÏÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤ÇÃÅ¾å¤ËÎ©¤Ä¤È¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤¤»î¹çÂ¿¤¯¤·