４人組ロックバンド「ＴＨＥＹＥＬＬＯＷＭＯＮＫＥＹ」のボーカル・吉井和哉が１８日、都内で行われた映画「みらいのうた」（エリザベス宮地監督、１２月５日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。恩人であるＵＲＧＨＰＯＬＩＣＥ（アーグポリス）のボーカル・ＥＲＯとの４０年ぶりセッションを目指す中で、吉井の病の発覚から２０２４年の東京ドームでの復活公演までを描いたドキュメンタリー映画となっている。