「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太の長女で、モデルの梶原叶渚（かんな）の抜群スタイルが注目を浴びている。１８日までにインスタグラムで自身が出演した番組について触れると、オフショットを公開。ミニ丈ワンピースに大きめのニットを重ね着したようなスタイルになっている。この投稿には「衣装もヘアメイクも似合いすぎ」「マジで可愛いです」「リアルに１０等身！！！！」「待って可愛すぎる！