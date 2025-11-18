米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」 ×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMVサムネイル（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルミュージックビデオが公開された。【動画】米津玄師, 宇多田ヒカ