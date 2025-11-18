中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、グラス駐日米大使がX（旧ツイッター）に投稿した中国に関する発言に関し、米大使の態度表明は下心を持った政治パフォーマンスであり、外交官としての身分と職責に反していると指摘、米日同盟は冷戦の産物で、第3者を標的にすべきではなく、ましてや他国の内政に恣意的に干渉し、他国の核心的利益を損なう