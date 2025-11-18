18日午前10時ごろ、大阪市淀川区宮原4丁目の大阪府立東淀川高で「花瓶とスプレー缶がマンションの中層階から投げ込まれた」と同校の教員から淀川署に通報があった。府警によると、校庭のグラウンドで割れた陶器様のものや清掃用のスプレー缶が見つかった。生徒21人がテニスの授業中だったが、けが人はいない。府警によると、陶器などの落下場所から約1メートル地点には生徒がいたといい、殺人未遂事件として投げ込んだ人物を探