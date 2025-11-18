中国国内では今、ある野生動物による被害が広がっています。思わず目を疑い、一点を見つめる男性。そこに現れたのは、巨大なイノシシです。自転車をなぎ倒し、大暴れ。中国メディアによると、イノシシは体重200kg以上で、建物に居座ったため警察が出動し、駆除されたということです。イノシシは他にも。道路を集団で渡る様子も目撃されていました。中国で今問題になっているのは、増えすぎた野生のイノシシです。イノシシは2023年