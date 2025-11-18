大分市佐賀関で18日午後5時40分すぎ、住宅火災が発生し、現在も消火活動が続いている。【映像】現場の様子大分市内では強風注意報が出ており、北風が少し吹いているという。現場では火の粉が高く舞い上がり、複数の建物への延焼も見られている。佐賀関は、大分県大分市の東端に位置する地域。豊後水道を挟んで愛媛県の佐田岬半島と向かい合っており、瀬戸内海の出入口にあたる。海岸部は国定公園に指定されており、美しい景