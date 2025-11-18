＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】激闘後の力士の「衝撃ビフォーアフター」十両の取組で激闘を制した力士の額が“ぱっくり”。衝撃のビフォーアフターに視聴者からは「うわ」「割れてる」と驚きの声が相次いだほか、「ぶちかましの証」と称賛の声も寄せられた。十両十四枚目・紫雷（木瀬）と十両十枚目・白鷹山（高田川）の一番、立ち合い正面から鋭くぶつかった両者。右上手を取った紫雷が