サッカー・アルビレックス新潟のチームの柱として活躍してきたキャプテンの堀米悠斗選手。クラブは11月18日、今シーズンをもって契約満了とすると発表しました。献身的なプレーで新潟を支えてきた堀米悠斗選手。2017年に、札幌から新潟に移籍すると2020年にはキャプテンに就任。6シーズン連続でキャプテンを務めチームの柱として活躍しました。堀米選手を中心に一丸となったアルビレックス新