自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第28話私ができること【編集部コメント】最近はツカサさんが他のママ友たちと一緒にいる姿をよく見かけるそうです。そのまま見守ることが今の私にできる精一杯なのかもしれない、とチヒロ