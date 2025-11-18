◆サッカー・キリンチャレンジカップ2025日本―ボリビア（18日、国立競技場）世界ランキング19位の日本が同76位のボリビアと年内最後となる国際親善試合に挑み、スタメン復帰した鎌田大地（クリスタルパレス）が先制点を決めた。前半4分に右クロスをエリア内で受けると、左足で冷静にゴール右へ蹴り込んだ。森保一監督（長崎市出身）にとっては初陣だった2018年9月11日のコスタリカ戦（大阪・パナソニックスタジアム吹田）