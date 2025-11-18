名古屋市中村区のマンションで火事があり、53歳の女性が死亡しました。 【写真を見る】マンションで火事 玄関付近で53歳女性が見つかり病院に搬送されるも死亡 通報したのは帰宅した82歳の母親 名古屋･中村区 火事が起きたのは、中村区大宮町にある3階建てのマンションです。警察によりますと18日正午過ぎ、3階の一室から煙が出ているのを82歳の女性が帰宅した際に見つけ110番通報しました。 火は約40分後に消し止められました