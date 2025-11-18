「カプセルトイ」は、もともとはアメリカが発祥で、日本で販売されてちょうど60年。今、カプセルトイが再び脚光を浴び、鹿児島のご当地カプセルも登場しています。 人気のキャラクターのキーホルダーに。アジフライのおもちゃ。 （20代）「何が出てくるか分からない、運命」 （40代）「新しいのが入っていないかな？と見に来る。コンプリートするまで回すこともある」 （50代）「童心に返る。小さな遊