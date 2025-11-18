大分県大分市佐賀関で住宅などが燃える火災が発生しています。火は複数の建物に延焼し大規模な火災となっていて、現在、消火活動が続けられています。警察と消防によりますと、18日午後5時40分ごろ、「家が燃えている」などと複数の119番通報がありました。消防車10台以上が出動し、現在も消火活動が続けられていますが複数の建物に延焼していて、大規模な火災となっています。この火事によるけが人の有無などはわかっていません。