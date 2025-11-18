紅葉シーズンが始まり、先月の訪日外国人の数は10月として過去最高を記録しました。日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は、389万6300人で、去年の同じ月を58万人以上上回り、10月として過去最高を大幅に更新しました。紅葉シーズンの始まりや東アジアの連休などで訪日需要が高まり、前年の同じ月を上回るのは21か月連続です。また高市総理大臣の国会答弁に反発し中国側が日本への渡航を避けるよう呼びかけ