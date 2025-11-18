歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）が18日、都内で初春歌舞伎公演「鏡山旧錦絵」（来年1月5日初日、新国立劇場中劇場）の取材会を行った。「鏡山旧錦絵」は「女忠臣蔵」とも呼ばれる演目。今回は17年ぶりの通し上演となる。召使いお初は八代目にとって、20年ぶり2度目の役となる。国立劇場に立つのは八代目襲名後初。「とても身の引き締まる思い。働いて働いて働いて働いて参る忠義に一途なお初を勤めたいと思っている」と自